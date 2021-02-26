Son dakika | Bakan Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

Geçen haftaya göre vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok azalan illerin Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok artış yaşanan illerin ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu olduğunu belirtti.

"NORMALLEŞMEK İÇİN DAHA ÇOK EMEK VERMEK GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda normalleşmek için daha çok emek vermek gerektiğini belirten Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor."