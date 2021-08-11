Son dakika | Bakan Koca güzel haberleri peş peşe verdi! İki doz aşı olanların oranı yüzde 50'yi aştı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama son sürat devam ederken toplumsal bağışıklığın sağlanması adına önemli gelişmeler yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 18 yaş ve üzeri nüfusta iki doz aşısını tamamlayanların oranı yüzde 50’nin üzerine çıktı.

UYGULANAN AŞI SAYISI 80 MİLYON DOZU AŞTI

Bakan Koca, salgına karşı uygulanan aşı miktarının ise 80 milyon dozu aştığını duyurdu. Buna göre 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 15.17 itibariyle 42 milyon 875 bin 926 ilk doz, 31 milyon 67 bin 116 ikinci doz, 6 milyon 156 bin 967 üçüncü doz olmak üzere toplam 80 milyon 100 bin 9 doz aşı uygulandı.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 954 oldu.