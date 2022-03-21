Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: Haftalık vaka sayıları belli oldu! İşte zirvedeki il...

Bakan Koca, "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Vaka sayısı İstanbul'da 340, 61 Ankara'da 541,56 İzmir'de 324, 82 oldu. En çok vaka tespit edilen il 709,95 ile Eskişehir, en az caka olan il ise 14,27 ile Şırnak oldu.

Detaylar gelecek...