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  4. Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: "Yaşadığını ildeki durumu öğrenebilirsiniz" 12-18 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: "Yaşadığını ildeki durumu öğrenebilirsiniz" 12-18 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasını kapsayan 100 bin nüfusta haftalık vaka sayısı haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | Bakan Koca haritayı paylaştı: "Yaşadığını ildeki durumu öğrenebilirsiniz" 12-18 Mart haftalık vaka sayıları belli oldu

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  "12-18 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı. 

Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 239,48, Ankara'da 395,38, İzmir'de ise 247,16 oldu.

Vaka sayılarında zirveyi 628,47 ile  Eskişehir alırken, en az vaka ise 8,60 ile Şırnak'ta tespit edildi. 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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