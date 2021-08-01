Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşımSon dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: 8 bölgede yangın devam ediyor!Son dakika | AFAD duyurdu! Muğla açıklarında bir deprem dahaAlbert Dyrlund kimdir? | Öldü mü? | Albert Dyrlund Youtube kanalı nedir?Akçit isminin anlamı nedir, Akçit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?1 Ağustos 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Refiğ isminin anlamı nedir, Refiğ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Korkunç son! Genç YouTuber Albert Dyrlund feci şekilde can verdiLebip isminin anlamı nedir, Lebip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kılıç isminin anlamı nedir, Kılıç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandıktan sonra yakınlarına bulaştıran ve yoğun bakımda yatmış bir hastanın açıklamalarını paylaştı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandıktan sonra yakınlarına bulaştıran ve yoğun bakımda yatmış bir hastanın açıklamalarına yer verdi.

Bakan  Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi."

Nurettin Karabük isimli 48 yaşındaki hasta yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Uyarılara rağmen Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam; kendi sağlıkları için vatandaşlarımızın bu uyarıya uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım; belki bugün bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı şekilde evimde oturacaktım. Çocuklarım da eşim de koronavirüs oldu O yüzden vatandaşlarımızdan ricam koronavirüs aşısı olsunlar."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT