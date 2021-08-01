Son dakika | 'Hastamızın bir çift sözü var!' diyerek çağrıda bulundu! Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandıktan sonra yakınlarına bulaştıran ve yoğun bakımda yatmış bir hastanın açıklamalarına yer verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HASTAMIZIN BİR ÇİFT SÖZÜ VAR. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi."

Nurettin Karabük isimli 48 yaşındaki hasta yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Uyarılara rağmen Kovid aşısı olmadım. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam; kendi sağlıkları için vatandaşlarımızın bu uyarıya uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım; belki bugün bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı şekilde evimde oturacaktım. Çocuklarım da eşim de koronavirüs oldu O yüzden vatandaşlarımızdan ricam koronavirüs aşısı olsunlar."