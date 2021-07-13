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  3. SON DAKİKA! Bakan Koca kötü haberlerin ardından müjdeyi verdi: Aşılamada 59 milyonu aştık!

SON DAKİKA! Bakan Koca kötü haberlerin ardından müjdeyi verdi: Aşılamada 59 milyonu aştık!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Kovid-19 aşısında 59 milyon dozu geçtiğimizi duyurdu.

SON DAKİKA! Bakan Koca kötü haberlerin ardından müjdeyi verdi: Aşılamada 59 milyonu aştık!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısında 59 milyon dozu geçtiğimizi duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında, "59 Milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerine yer verdi.

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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