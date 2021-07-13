SON DAKİKA! Bakan Koca kötü haberlerin ardından müjdeyi verdi: Aşılamada 59 milyonu aştık!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Kovid-19 aşısında 59 milyon dozu geçtiğimizi duyurdu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısında 59 milyon dozu geçtiğimizi duyurdu.
Bakan Koca paylaşımında, "59 Milyon dozu geçtik. Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız" ifadelerine yer verdi.
59 Milyon dozu geçtik.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021
Milyon doz sayısı arttıkça bağışıklığa çok daha yakınız.