Son dakika | Bakan Koca paylaştı! İşte 1 milyonuncu doz aşının yapılış anı...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 milyonuncu doz aşının yapılış anını paylaştı.

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 16.53'te Enis Akdeniz adlı sağlık personelinin 1 milyonuncu doz aşıyı Kıymet isimli vatandaşa yaptığını ifade eden Bakan Koca'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"1 Milyonuncu doz aşının yapılış anı. Yer: Kocaeli Darıca, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Saat 16:53. Aşıyı yapan sağlık personeli: Enis Akdeniz. Sorumlu hekim: Ömer Faruk Aşcı. Geçmiş olsun Kıymet Bey. Omuzunuzdaki bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?"