Son dakika | Bakan Koca, sosyal medya hesabında illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor."

VAKA SAYISI EN YÜKSEK 5 ŞEHİR

GÜMÜŞHANE: 162,31

BİLECİK: 146,76

KARS: 118,63

ANKARA: 115,71

KÜTAHYA: 112,71

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.