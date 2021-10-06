Son dakika | Bakan Koca: Şu an aktif vakaların yüzde 50'den fazlası 30 yaş alındadır

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şu an için aktif vakaların yüzde 50’den fazlasının 30 yaş altında olduğunu ifade eden Bakan Koca, Gençlerdeki oranın arttığını fakat bu durumun hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımadığını belirtti.

Bakan Koca, gençlerin; hastalığı ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklere taşımasına neden olacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ŞU AN AKTİF VAKALARIN %50’den fazlası 30 yaş altındadır. Gençlerdeki oran artmakla birlikte bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz, hastalığın ailelere, vefat oranının yüksek olduğu büyüklerimize taşınmasında etkili bir faktördür."

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