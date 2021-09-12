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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan '12 Eylül' mesajı!

Son dakika | Bakan Koca'dan '12 Eylül' mesajı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı nedeniyle sosyal medya hesabında mesaj yayımladı.

Son dakika | Bakan Koca'dan '12 Eylül' mesajı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında 12 Eylül 1980 askeri darbesine ilişkin paylaşımda bulundu.

80 darbesinin insanların hayatına, Türkiye’nin yıllarına mal olduğunu ifade eden Bakan Koca, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak yeni bir darbeye geçit verilmediğini darbecilikle hesaplaşıldığını belirtti.

"HAFIZAMIZDA DARBE TECRÜBELERİ VAR, GELECEĞİMİZDE ASLA OLMAYACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"12 Eylül 1980 darbesi, insanların hayatına, Türkiye’nin yıllarına mal oldu. 15 Temmuz gecesi yeni bir darbeye geçit vermeyerek, darbecilikle de hesaplaşmamızı yaptık. Demokrasi ruhumuz dipdiri. Hafızamızda darbe tecrübeleri var, geleceğimizde asla olmayacak."

Son dakika | Bakan Koca'dan '12 Eylül' mesajı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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