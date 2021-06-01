SON DAKİKA! Bakan Koca'dan aşı açıklaması: 50 yaş üzerine de başlandı, bu güce güvenin!.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Bakan Koca,kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 50 yaş üzeri vatandaşlarda aşı uygulamasına bugün itibarıyla geçildiğini belirterek salgının etkilerini aşı ile gündemden çıkaracağımızı ifade etti.

Koca paylaşımında, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" ifadelerine yer verdi.

50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Ülkemizde aşılamanın başlamasından bugüne dek olan süre zarfında, toplamda 29,2 milyon doz aşı yapıldı. İki doz aşısı da yapılan kişilerin sayısı ise 12 buçuk milyonu aştı. Bu kapsamda, nüfusunda yüzde 15,3'ünün aşılaması tamamlandı. Ancak uzmanlar, toplumsal bağışıklık için nüfusun en az yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini ifade ediyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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