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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!

Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!

Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini belirtti.

Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu. Koca bu sayının 18 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geldiğini bildirdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İKİ DOZ aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor.

EN AZ BİR DOZ aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor."

Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!

Son dakika | Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: 20 milyonu geçti!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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