Son dakika | Bakan Koca'dan 'aşı' paylaşımı: Bu güveni büyütelim

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk koronavirüs vakası görüldüğünde tüm ülkenin endişeye kapıldığını ifade ederek, bu süreçte çok yol kat edildiğini vurguladı. Bir kez daha aşının önemini vurgulayan Bakan Koca, paylaşımında dikkat çeken bir ifadeye yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İLK VAKA görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir. Bu güveni büyütelim."