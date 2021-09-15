Son dakika | Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama: Aşı olmasaydı vaka ve kayıplarımız çok daha yüksek olabilirdi

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu ile yüz yüze eğitimde alınacak önlemlerin gündeme geldiği Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 18.00'de başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı illerdeki son durum, alınan önlemler ve koronavirüs salgınına ilişkin diğer tüm gelişmeler ele alındı. Toplantı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aşı olmasaydı vaka ve kayıplarımız ok daha yüksek olabilirdi. Bunun için aşı olmak elzem."

OKULLARDA İLK HAFTA NASIL GEÇTİ?

Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti.

Konu salgın hastalık bile olsa böyledir. Bilim Kurulumuzun maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımızın plana göre seyretmektedir. Kısa aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız haritada güncelliyor aynı haritayı 2 doz oranlarla paylaşmaya başlıyoruz.

"2 DOZ AŞI ORANLARINI GÖSTEREN HARİTAYI PAZARTESİ GÜNÜNDEN SONRA PAYLAŞACAĞIZ"

Pazartesi gününden sonra 2 doz aşı oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.

Detaylar geliyor...