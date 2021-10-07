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Son dakika | Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor' diyerek vatandaşa seslendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara, birbirinden farklı hayat hikâyelerinin son bulduğunu belirterek çağrıda bulundu.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş çağrı! 'Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor' diyerek vatandaşa seslendi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bugün 217 kişinin, 6 Ekim Çarşamba günü ise 236 kişinin koronavirüse yenik düştüğünü anımsatarak açıklamada bulundu.

Birbirinden farklı hayat hikâyelerinin son bulduğunu belirten Bakan Koca, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olunması yönünde çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün 236, bugün 217… Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor. Covid-19 kaynaklı, önlenebilir sebeplere bağlı ölüme karşı duyarlı olalım. Tedbirlere uyup, aşımızı olarak kendi hayatımızı ve başkalarını koruyalım."

Bakan Koca'dan flaş çağrı! Her gün, birbirinden çok farklı hayat hikâyeleri son buluyor diyerek vatandaşa seslendi

{TITLE_STRIP}Bakan Koca'dan dayanışma çağrısı!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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