Son dakika | Bakan Koca'dan çarpıcı 'aşı' paylaşımı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da aşılamaya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca'nın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar."