Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: "45 günde tamamladık"

Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgını sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açtı" ifadesini kullandı.

"2021 yılının 'Sağlık Çalışanları Yılı' olarak ilan edilmesinin arkasında duruyoruz" diyen Bakan Koca, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti.

Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.