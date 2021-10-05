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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı olan kişilerin de maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini vurguladı.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşların da maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyması gerektiğini ifade eden Bakan Koca, virüsün hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdiÇ

"Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız."

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Aşı hiçbirimizi Koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Berkem Temizel
Gece Editörü
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