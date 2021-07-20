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Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramın tadını bozmadan...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada aşının önemini bir kez daha vurgulayarak; kalıcı çözümün aşıyla kazanılacak bağışıklıkla olacağını ifade etti.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramın tadını bozmadan...

Son dakika haberi... Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede aşının önemini bir kez daha vurgulayarak; kalıcı çözümün aşıyla kazanılacak bağışıklıkla olacağını belirtti.

Bugünkü yeni vaka sayısının 8 bin 780 olduğunu açıklayan Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İki doz aşı vaka sayılarının önünü keser. İki doz aşı vaka sayılarında artık geri dönüşü olmayacak düşüşü sağlar. Bayramın tadını bozmadan çok dikkatli olalım. Kalıcı çözüm, aşıyla kazanılacak bağışıklıktır. Bugünkü yeni vaka sayısı 8.780. TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE AKLIMIZDA OLSUN."

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş açıklama: Bayramın tadını bozmadan...

{TITLE_STRIP}Koronavirüste son durum! Vaka sayısında korkutan artış sürüyor

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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