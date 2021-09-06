Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Bu mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Açıklamasında risk haritasında en büyük değişikliklerden birinin nüfusu en kalabalık yedinci şehir olan Konya'nın yaptığını belirten Bakan Koca, ilin, artık mavi kategoride olduğunu ifade etti.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Risk haritasında en büyük değişikliklerden birini KONYA yaptı. Nüfusu en kalabalık yedinci şehrimiz artık Mavi. Bu Mavi, Türkiye’de risk düzeyini düşürecek! Kutluyoruz, Konya."

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"ARAMIZDAKİ TEK TURUNCU DA SARI OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyale medya hesabından yaptığı açıklamada Muş'a ilişkin son durumu aktardı.

Bakan Koca açıklamasında “Aramızdaki tek Turuncu da Sarı oldu!” Doğu Anadolu, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkaran MUŞ’U kutluyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanı!" ifadelerini kullandı.

"4 TURUNCU, 15 SARI İLİN ÖNÜNDE YENİ BİR ÖRNEK: KARS"

Bir sonraki paylaşımında Kars'ın ilk doz aşı oranında yüzde 75’i geçerek orta risk seviyesini düşük risk seviyesine indirdiğini duyuran Bakan Koca, 4 Turuncu, 15 sarı ilin önünde yeni bir örnek olduğunu ifade etti ve Kars'ı kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"KARS, ilk doz aşı oranında %75’i geçerek Orta Risk Seviyesini Düşük Risk Seviyesine indirdi. 4 Turuncu, 15 sarı ilimizin önünde yeni bir örnek var! MAVİ Kars’ı kutluyoruz."