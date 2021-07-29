Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımızı kaybettik

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu'nun uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun."

ALİ KALYONCU KİMDİR?

2019 yılında Beylikdüzü Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görevlendirilen Dr. Ali Kalyoncu hayatını kaybetti. Kalyoncu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ali Kalyoncu kimdir?