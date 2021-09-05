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  3. Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Vaka yoğunluğu Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat'ta bir önceki haftaya göre artış gösterdi.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

BAKAN KOCA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE VAKA YOĞUNLUĞU ARTAN 10 İLİ AÇIKLADI 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 ili açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat'ta bir önceki haftaya göre vaka sayısında artış yaşanıyor.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli."

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Bakan Koca'dan flaş paylaşım! İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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