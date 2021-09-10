Son dakika | Bakan Koca'dan 'okullarda PCR testi' açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada da çokça tartışılan 'okullarda PCR testi' konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca, yaptığı açıklamada belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacağını ifade etti.

VELİLERDEN ONAY İSTENECEK

Velilerin bu konuda önceden bilgilendirilip onayının isteneceğini de sözlerine ekleyen Bakan Koca, PCR taramasının sağlıklı eğitim ortamının sürekliliği için yapılacağını belirtti.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak."