SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vaka sayıları açıklaması!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Konca Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vaka sayılarının en çok azaldığı illeri belirtti. Yaptığı resimli paylaşımda Koca, geçen haftaya göre vaka sayılarında en çok düşüş görülen illerin; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars olduğunu belirtti.

Söz konusu paylaşımda Bakan Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars." ifadelerini kullandı.