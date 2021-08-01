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  3. SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

SON DAKİKA! Bakan Kurum, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

Bakan Kurum, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildi

detaylar geliyor

 

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