SON DAKİKA! Bakan Kurum açıkladı: İlk belirlemelere göre 3 acil yıkılacak,5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit edildi SON DAKİKA! Bakan Kurum, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi.

A+ A-

Bakan Kurum, "Van Başkale’de meydana gelen selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. İlk belirlemelerimize göre 2 az hasarlı, 3 acil yıkılacak, 5 ağır hasarlı ve 8 yıkık bağımsız bölüm tespit ettik" dedi. detaylar geliyor