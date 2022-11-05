Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında ilk kuraların çekileceği illeri açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesi kapsamında ilk kuraların çekileceği illeri açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini açıkladı.

Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun Kura çekimlerini gerçekleştireceğiz. Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun.”

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