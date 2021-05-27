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  3. SON DAKİKA| Bakan müjdeyi verdi: Yeni petrol kuyularının keşfedildiğini açıkladı

SON DAKİKA| Bakan müjdeyi verdi: Yeni petrol kuyularının keşfedildiğini açıkladı

SON DAKİKA| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni petrol kuyularının keşfedildiğinin müjdesini verdi. Bakan Dönmez, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.

SON DAKİKA| Bakan müjdeyi verdi: Yeni petrol kuyularının keşfedildiğini açıkladı

SON DAKİKA haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfedildiğini duyurdu.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Bakan Dönmez, Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'deki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni petrol keşfi müjdesi verdi. Dönmez açıklamasında "Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA| Bakan müjdeyi verdi: Yeni petrol kuyularının keşfedildiğini açıkladı

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