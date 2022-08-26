Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! "Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız"

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektuba ilişkin olarak "Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir" dedi.

Gül Erdoğan
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Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! "Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız"

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığı'nın iş dünyasına gönderdiği mektuba ilişkin yaptığı açıklamada iş dünyasının mektuptan dolayı endişeye düşmesinin anlamsız olduğunu, hükümetin iş dünyasının yanında olduğunu dile getirdi.

Bakan Nebati "Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

"Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır. Türkiye dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir.

Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı, ortak çaba sarf etmeye ve işbirliğini güçlendirmeye önem veriyor.

Ayrıca komşularımızla, başta Turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız.

Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

Türkiye ekonomisinin tüm aktörleri, serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlıdır. Küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır.

Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz.

Son dakika! Bakan Nebati'den iş dünyasına mektup mesajı! Komşularla ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız

Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere, Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

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