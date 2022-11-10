Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacağına yönelik iddialara ilişkin olarak," ÖTV indirimi yok, matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz." dedi.

Melahat Ersoy
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Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

Otomobilde ÖTV indirimi olacağına yönelik haberleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklama yaptı. Bakan Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

MERKEZ BANKASININ FAİZ POLİTİKASI

Bakan Nureddin Nebati, Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin olarak, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik." dedi.

"Enflasyona kimseyi ezdirmedik" ifadesini kullanan Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun" şeklinde konuştu.

Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enflasyonun ne zaman düşeceği sorusuna yanıt veren Nebati, "Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir" dedi.

TÜİK'İ AÇIKLADIĞI VERİLER

Milletvekillerinin TÜİK'in açıkladığı verilere yönelik eleştirilerine cevap veren Nebati, "TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" diye konuştu.

Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

NET HATA NOKSAN KALEMİ

Bakan Nebati, net hata noksan kalemine ilişkin de konuşarak şunları söyledi: "Ocak Ağustos ayları içinde 28.3 milyar dolarlık giriş olmuştur. Son yapılan Varlık Barışı ile yurt içinde 4,7 milyar varlık beyan edilmiştir. Yurt dışından ise 12,3 milyar TL ülkemize getirilmiştir."

TÜRKİYE'NİN GRİ LİSTE'YE ALINMASI

Türkiye'nin "gri liste"ye alınmasına yönelik muhalefet eleştirisine sert çıkan Nebati, "Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır " dedi.

Son dakika | Bakan Nebati'den otomobilde ÖTV indirimi iddialarına ilişkin açıklama

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ

Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusuna, "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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