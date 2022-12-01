Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor"

6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Bakan Nebati, 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile ilgili "Ülkemiz devreye aldığımız Türkiye Ekonomi modeli ile uzun vadeli hedeflerini adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme için finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

GIDA VE ENERJİ FİYATLARI

Nureddin Nebati, enflasyon mesajında "Salgınla başlayan arz şokları ve tersine küreselleşme süreci tüm ülkeler açısından zorlu koşulları beraberinde getiriyor. Gıda ve enerji fiyatlarında beklentilerin çok ötesinde gerçekleşen fiyatlamalar neticesinde tüm dünyada maliyet kaynaklı bir enflasyonist ortam oluştu" değerlendirmesi yaptı.

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"İŞSİZLİK RAKAMLARINDA GERİLEME GÖRMEKTEYİZ"

Parasal sıkılaşmanın resesyona neden olduğunu söyleyen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranları rekor yüksek seviyelere ulaşırken, birçok ülke politika faizini artırma yoluna gitti, arka arkaya faiz artırımları dünyayı hızlı bir resesyona doğru sürüklüyor.

Attığımız adımların etkilerini Ekim itibarıyla 253 milyar doları aşan ihracat ve yüzde 10,1'lik seviyesine gerileyen işsizlik rakamlarında da görmekteyiz. Hem yatırımcıların bilinçlendirilmesi hem de sermaye piyasalarında uygun perspektifin oluşturulması için tüm paydaşlarla daha fazla iş birliği içinde olmaya önem veriyoruz"

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"YATIRIM FONLARINA İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Bakan Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'a dair "Bu yıl da sermaye piyasalarımız büyümesini halka arzlarla sürdürüyor. Halka arzlarla Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 482'ye ulaştı. Borsa İstanbul'un benzerlerinden pozitif ayrıştığını biliyoruz. İşlem hacmi borsamızın likit olduğunu gösteriyor. Borsadaki yatırımcı sayısı 3,2 milyona ulaştı. Emeklilik fonlarının büyüklüğü 395 milyar TL'ye yükseldi. Yatırım fonlarına ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kasım itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Nebati, "21.yüzyıl Türkiye yüzyılı, her alanda, koşuyoruz, bayraklarımızı en iyi şekilde birbirimize devrediyoruz ve biz arkamıza bakmadan hedefimize doğru kilitlenmiş durumdayız, bu ülke hepimizin. Hesabınızı kitabınızı, büyüyen Türkiye'ye göre, lider Türkiye'ye göre yapın" dedi.