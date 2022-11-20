Bakan Nebati müjdeyi verdi! Sıfır otomobil fiyatları düşecek: Matrah düzenlemesinin tarihi belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştı.

MATRAH DÜZENLEMESİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bir milletvekilinin otomobil satışında ÖTV'nin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorusuna yanıt veren Bakan Nureddin Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” demişti. Bu açıklama vatandaşlarda heyecan yaratırken söz konusu düzenlemenin ne zaman uygulanacağına yönelik tarih de ortaya çıktı.

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KRİTİK GÖRÜŞME

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı görüşmede sektöre ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, otomobildeki matrah düzenlemesi de gündeme geldi.

TARİH BELLİ OLDU

AA'nın haberine göre Bakan Nebati, görüşmede matrah düzenlemesi çalışmasında son aşamaya geldiklerini vurgulayarak uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

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Öte yandan Nebati, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "İstişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık." ifadelerini kullandı.