Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Ekim ayında yayınlanan bildiri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının tüm birimleriyle kara para aklayıcılarına, terörizmi finanse edenlere ve her türlü suç örgütlerine karşı mücadelesine dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir

"ÜLKEMİZE YAPILMIŞ BİR ELEŞTİRİ BULUNMAMAKTADIR"

Bakan Nebati, FATF tarafından Türkiye'ye yönelik eleştiri bulunmadığını kaydederek, "Öncelikle bugüne kadar yürürlüğe konulan varlık barışı düzenlemeleri, net hata ve noksan konusunda Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemize yönelik olarak yapılmış herhangi bir eleştiri bulunmamaktadır. FATF tarafından Ekim 2022'de yayımlanan basın bildirisinde ülkemizin konu ile ilgili ilave ve olumlu adımlar attığı açıkça kabul edilmiştir." dedi.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSEK SEVİYEDE TAAHÜTTE BULUNDUĞU İFADE EDİLMİŞTİR"

Bildirinin içeriği hakkında bilgi veren Bakan Nebati şöyle devam etti:

"Bildiride, Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sistematiğini geliştirme hususunda yüksek seviyede bir siyasi taahhütte bulunduğu ve bu yönde ilave adımlar attığı ifade edilmiştir. Bildiride, ülkemizin bu suçlarla mücadelede diğer hususlara ek olarak insan kaynağını güçlendirdiği ve iç dondurma kararlarını ülkemizin risk profili ile uyumlu bir şekilde kullandığı belirtilmiştir. Ayrıca ülkemizin, özel önem atfedilen ve “Big 6” olarak ifade edilen FATF standartlarının tamamına geniş ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmiştir."

Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir

"GERÇEK DIŞI İDDİALAR MESNETSİZ OLDUĞU KADAR TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN İTİBARINI DA ZEDELEYİCİ NİTELİKTEDİR"

Nebati, Türkiye'ye yönelik kara para soruşturması açılacağına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek, "Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar Türkiye Cumhuriyetinin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir." dedi.

Bakan Nebati'den kara para iddialarına ilişkin sert açıklama: Söz konusu değildir

Nebati şunları kaydetti:

"Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir.

Ülkemizin tüm paydaş kuruluşları bu kapsamdaki çalışmalarını eşgüdüm içerisinde sürdürmektedir."

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