Son dakika | Bakan Nureddin Nebati duyurdu: Dövize endeksli Türk lirası mevduatı düzenlemesi bugün açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan değişim sonrası vatandaşlar döviz bozdurmaya başladı. Vatandaşlar yeni günde söz konusu düzenlemenin detaylarını merak ederken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.