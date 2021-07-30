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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş'teki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi...  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş'teki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İlk olarak Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BİNGÖL KİĞI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmaları devam ediyor."

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha sonra yaptığı paylaşımda ise İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Pademirli, paylaşımında "İZMİR ÖDEMİŞ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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