Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 gün önce başlayan ve itfaiye ekiplerini söndürmek için yoğun çaba gösterdiği yangın, kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınıyla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yangın kontrol altına aldığını ifade eden Pakdemirli," Buralarda ne otel yapılır ne de buralar imara açılır, tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

MERSİN'DEKİ YANGINDAN GELİŞMELER

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

HATAY'DAKİ YANGINDAN GELİŞMELER

Ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale edilmişti