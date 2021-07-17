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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı ifade etti. Bakan Pakdemirli," Buralarda ne otel yapılır ne de buralar imara açılır, tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar başlayacak" dedi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ve Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 gün önce başlayan ve itfaiye ekiplerini söndürmek için yoğun çaba gösterdiği yangın, kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınıyla ilgili olarak 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yangın kontrol altına aldığını ifade eden Pakdemirli," Buralarda ne otel yapılır ne de buralar imara açılır, tekrar ağaçlandırmak için çalışmalar başlayacak" diye konuştu. 

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları hakkında flaş gelişme

MERSİN'DEKİ YANGINDAN GELİŞMELER 

Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları hakkında flaş gelişme

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları hakkında flaş gelişme

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları hakkında flaş gelişme

HATAY'DAKİ YANGINDAN GELİŞMELER 

Ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale edilmişti

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! Hatay ve Mersin'deki orman yangınları hakkında flaş gelişme

Tayfun Altuntaş
Editör
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