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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durum...

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durum...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28-29-30 Temmuz tarihli orman yangınları detay durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durum...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28-29-30 Temmuz tarihli orman yangınları detay durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Devam eden yangınlarda 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, bin 80 arazöz, 55 iş makinası, 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ettiklerini sözlerine ekleyen Bakan Pakdemirli yangınla mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli  paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 iha, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter 1.080 arazöz 55 iş makinası 4.000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor."

Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin son durum...

{TITLE_STRIP}Bakan Pakdemirli açıkladı: Bingöl Kiğı ile İzmir Ödemiş yangını kontrol altına alındı

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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