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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 gündür süren Milas yangını kontrol altına alındı

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 gündür süren Milas yangını kontrol altına alındı

Son Dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 11 gündür süren Muğla Milas yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! 11 gündür süren Milas yangını kontrol altına alındı

Son Dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili son durumu basın toplantısında paylaşmıştı. Pakdemirli, Milas'taki yangınna ilişkin, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız" demişti.

SON 14 GÜNDE 53 İLDE ÇIKAN 275 ORMAN YANGININDAN 272'Sİ KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, son 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınından 272’sinin kontrol altına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, Muğla’nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.

Bakan Pakdemirli'nin son açıklamasına göre; Milas'taki yangının kontrol altına alınmasının ardından Türkiye genelinde 273 yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde ise yangın devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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