Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: Balıkesir Edremit'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BALIKESİR EDREMİT YANGINI BUGÜN SAAT 11.30 İTİBARİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kaz Dağları'nda Milli Parkı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştı. Yangına karadan ve havadan müdahale yoğun olarak sürdürülmüştü. Öte yandan dün saat 18.30 itibariyle 17 helikopter ve 4 uçakla havadan; 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 210 personel ile yangına karadan müdahale edilmişti.