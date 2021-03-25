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  3. SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor!

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Mazot gübre desteği ödemesi yarın başlıyor!

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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