Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu! Yangından acı haber

Son dakika haberi... Türkiye'de binlerce dönüm ormanlık alan ealevler teslim oldu. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye'de çıkan yangınlar yürek sızlattı.

Devasa alevler saatte 80 kilometre hızı bulan rüzgarın etkisiyle yayılıyor. Binlerce ormancı, 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 İnsansız helikopterle yangına müdahale ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 27-28 Temmuz'da Türkiye genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

ANTALYA'DAKİ YANGINDA 3 CAN KAYBI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dün 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı ile yangına müdahale sürüyor.

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde 1 kişi, Değirmenli Mahallesi’nde 2 kişi hayatını kaybetti. Yangından etkilenen 58 kişinin tedavileri sürüyor.

Çalışmalara Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli ve İstanbul’dan da takviye ekipler gönderildi. 19 arazöz, 17 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edildi.

Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar gördü.

Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı.

MERSİN'İN AYDINCIK İLÇESİNDEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Yine dün Mersin’in Aydıncık ilçesinde başlayan orman yangını sürüyor. Yangına 1 uçak, 5 helikopter ve 97 arazöz ile müdahale ediliyor. Ankara, Niğde ve Karaman’dan Mersin’e takviye ekip gönderildi. Aydıncık’ta 135, Gülnar’da 500 ve Bozyazı’da 60 kişilik olmak üzere toplam 695 kişilik barınma alanı hazırlandı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozyazı'daki yangın kontrol altına alındı.

OSMANİYE'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Dün başlayan ve bugün devam eden yangınlardan biri de Osmaniye’de… Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı noktadaki yangınlara 1 uçak, 3 helikopter, 41 arazöz, 2 TOMA, 9 tır, 24 arazi aracı ve toplam 312 personel yangına müdahale ediyor.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi. Yangının sıçradığı Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde bazı ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Karatepe-Kadirli arasındaki yol, sivil araç trafiğine kapatıldı

Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ADANA'DA 21 NOKTADA YANGIN

Adana’da ise 21 ayrı alanda orman yangını çıktı. Dünden beri süren yangınlara 1 uçak, 1 helikopter, 16 arazöz, 12 su tankeri, 8 itfaiye aracı, 4 iş makinası, 1 ekskavatör, 1 robet, 2 pikap, 5 araç ve toplam 345 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 7 kişi duman nedeniyle hastanelik oldu.

Kozan ilçesi Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 kişi, Aladağ ilçesinde ise 25 kişi tahliye edildi.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'DA YANGIN

Muğla’nın Marmaris ilçesinde İçmeler Mahallesi‘ndeki ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bazı otel ve binalar boşaltıldı. 6 helikopter 1 uçak havadan, 20 arazöz 4 ilk müdahale aracı ve 5 dozer karadan müdahale ediyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Milas sınırındaki Güvercinlik ve Köyceğiz'de de yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin boşaltıldığını açıkladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait tekne de söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvercinlik-Kuyucak mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

MARMARİS'TEN ACI HABER

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Pakdemirli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Marmaris’te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

KÜTAHYA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kütahya Emet yangınında son durum ne? Bakan Pakdemirli duyurdu