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  3. Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki durumu açıkladı: 5 ilde 12 yangın devam ediyor

Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki durumu açıkladı: 5 ilde 12 yangın devam ediyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 30 ilde çıkan 180 orman yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğünün bilgisini verdi.

Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki durumu açıkladı: 5 ilde 12 yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık.

Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor."

HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINI VAR ?

Bakanlığın açıklamasına göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 yangın,

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1 yangın,

Denizli'nin Güney ilçesinde 1 yangın, 

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 yangın,

Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer ilçelerinde 7 yangın devam ediyor. 

Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki durumu açıkladı: 5 ilde 12 yangın devam ediyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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