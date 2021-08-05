Son dakika | Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki durumu açıkladı: 5 ilde 12 yangın devam ediyor
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 30 ilde çıkan 180 orman yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 orman yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdürüldüğünün bilgisini verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadeledeki son durumu açıkladı. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Son 9 günde, 38 ilde 180 orman yangınını kontrol altına aldık.
Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde 12 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor."
HANGİ İLLERDE ORMAN YANGINI VAR ?
Bakanlığın açıklamasına göre Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 2 yangın,
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 1 yangın,
Denizli'nin Güney ilçesinde 1 yangın,
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 1 yangın,
Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı ve Seydikemer ilçelerinde 7 yangın devam ediyor.