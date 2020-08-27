Antalya'daki inşaatta gerçekleşen iş kazasında 2 işçi ağır yaralandıUzman Onbaşı trafik kazasında yaşamını yitirdiBakan Pakdemirli'den destek ödeme müjdesiKovid-19'u yenen servisçi tedavi sürecinde 20 kilo verdiPendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu28 ağustos Cuma Hutbesi yayımlandı| Cuma Hutbesinin konusu nedir?Katy Perry Anne Oldu! Çift bebeklerinin ismini de açıkladı!34 farklı okulda öğretmenler koronavirüse yakalandıGalatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Gökçe Bahadır'dan 3,5 milyon TL'lik reklam anlaşması
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bakan Pakdemirli'den destek ödeme müjdesi

Bakan Pakdemirli'den destek ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık ödemelerin yarın saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli'den destek ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan video konferans yöntemiyle Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katıldı. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT