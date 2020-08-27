Bakan Pakdemirli'den destek ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun’dan video konferans yöntemiyle Manisa’da düzenlenen çekirdeksiz kuru üzüm açılış törenine canlı yayın ile katıldı. Pakdemirli burada yaptığı açıklamada 2020 yılında çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 271 bin ton olarak öngörüldüğünü belirterek, bu yıl TMO tarafından 9 numara için kilogram fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı.

Bakan Bekir Pakdemirli, "Yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.

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