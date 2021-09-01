Son dakika | Bakan Pakdemirli'den 'orman yangını' açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarından, uçak tartışmasına, sellerden kuraklık için alınacak yeni tedbirlere, tarım ve hayvancılıktaki üretimden gıda fiyatlarına merak edilen konular üzerine konuşan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tarihte görülmemiş diye geniş bir pencere açmak istemiyorum. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın ile karşı karşıya kaldık. Cumhuriyet tarihinde görülmemişin aslı şudur; Orman idaremiz senede yaklaşık 3 bin yangın ile uğraşır. Bunun birçoğundan kamunun haberi olmaz bunlar küçüktür ve hemen söndürülür. Ama bu 3 bin yangının da her yıl önemli yangınları vardır içinde. Önemli yangınlardan mesela iki sene önce İzmir yangını geçen yıl Hatay’da çıkan yangınlar. Önemli yangınlardan kasıt; büyüme potansiyeli çok alan yangınlardır. Büyük diyebileceğimiz 4 yangın çıktı geçen yıl. Bugün 16 tane büyük yangın çıktı aynı gün içerisinde.

Günlerce süren yangınlar oldu, Muğla Antalya yangınları gibi. Burada çok ciddi bir şekilde AKUT ve teşkilatı da derinden sarsacak bir durumla karşılaştı Türkiye."