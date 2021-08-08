Son dakika | Şu an için yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangın var mı? Bakan Pakdemirli açıkladı

Son dakika haberi... Marmaris Öğretmenevinde orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kaldıklarını ifade ederek bunun zor bir operasyon olduğunu söyledi. Muğla'daki yangınlara ilişkin konuşan Bakan Pakdemirli genel itibarıyla durumun iyiye gittiğini belirtip Yunanistan'ın uçak talebi olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Muğla'da şu ana dek 10 bin 400'e yakın sorti yapılıp 180 bin ton su atıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

"10 jandarma helikopteri çok kısa bir süre içinde bambi takarak su atmaya bizlere katıldı." diyen Bakan Pakdemirli, 6 ilde 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçinin hasar tespiti yapıldığını belirtti. Muğla'da 16 orman yangını meydana geldiğini 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, 128 iş makinesi ve 3 bin 600 personel görev yaptığını ifade eden Bakan Pakdemirli yanan yerlerin ne olacağına ilişkin de konuştu.

"YANAN YERLER YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAK"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli "Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu değil, buralar yeniden ağaçlandırılacak." dedi.

Bakan Pakdemirli son olarak "TARSİM'le alakalı bir hafta içerisinde tüm ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bugün Antalya'ya 9 milyon lira daha gönderdik." ifadelerini kullandı.

"YANAN BÖLGELERDE YAPILAŞMAYA KESİNLİKLE İZİN VERİLMEYECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, açıklamasında, yanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin verilmeyeceğini belirtti. Bakan Kurum şunları söyledi:

"Yangınlar sebebiyle Antalya'mızdaydık. Antalya'daki orman yangınlarının kontrol altına alınması ve dün başlayan yağışlarla birlikte soğutma işlemleri yürütülüyor. Muğla'da çıkan yangınlarda toplamda 303 mahalleden 37 mahallemiz afetten etkilenmiş durumda. 37 mahallenin hasar tespit çalışmaları yapıldı. 33 mahallede bu çalışmalar tamamlandı. Muğla'da 2 bin 923 bina incelendi,173 bina, 230 bağımsız birimin yangından etkilendiğini, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Yangının bir kısmı özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanlarında gerçekleşti. Ne özel çevre koruma bölgesi ne doğal sit alanlarında yapılaşmaya izin verilmeyecektir. Özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit alanları için bilim kurulu oluşturduk. Termik santralimizin bulunduğu bölgeyi, üçü mobil, 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ise Dalaman Havalimanı yakınlardaki yangına müdahale edilerek söndürüldüğünü belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizin bütün kurumları elbirliğiyle bu büyük afetin üstesinden geldik. Bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şeklide müdahale edilerek söndürüldü" dedi.