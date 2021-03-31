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  3. Son dakika| Bakan Pekcan açıkladı: Ciro desteği ödemelerine başvuru süresi uzatıldı

Son dakika| Bakan Pekcan açıkladı: Ciro desteği ödemelerine başvuru süresi uzatıldı

Son dakika... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen ciro desteği ödemelerine başvuru süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını kaydetti.

Son dakika| Bakan Pekcan açıkladı: Ciro desteği ödemelerine başvuru süresi uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını duyurdu.

Bakan Pekcan konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini,esnaf ve işletmelerimizin hak kaybına uğramamaları için uzattık.

Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan esnaflarımız ile işletmelerimiz 30 Nisan 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun."

Tayfun Altuntaş
Editör
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