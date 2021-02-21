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  3. SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması!

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması!

Son dakika haberi... 1 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüz yüze gerçekleşmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması!

Son dakika haberi... 1 Mart'ta yüz yüze eğitimin başlanacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavların yüz yüze gerçekleşmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Öğrencilere seslendiği bir metni sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bakan Selçuk, gençlerin paylaşımlarını incelediğini, seslerini duyduğunu belirterek salgın dönemi kararlarının eğitimciler ve hekimlerle birlikte alındığının altını çizdi. Salgının seyrinin günlük olarak takip edildiğini belirten Ziya Selçuk, neyin riskli ve neyin gerekli olduğuna hep birlikte karar verildiğini, anaokulları ve köy okullarında yüz yüze çoktan başlandığını, bu kapsamda diğer sınıfların sınavlarının da yüz yüze gerçekleşmesi için gerekli adımların atıldığını vurguladı. 

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması!

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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