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  3. SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Okullar 2 Temmuz'dan itibaren açık olacak!

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Okullar 2 Temmuz'dan itibaren açık olacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında açıklamalarda bulunarak okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını ifade etti.

SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması: Okullar 2 Temmuz'dan itibaren açık olacak!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından önemli satırbaşları...

"Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Her okul öğrenci ihtiyaçlarını belirleyecek, plan oluşturacak. 18 Haziran-2 Temmuz arasında okullar planı uygulamaya başlayacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız.

Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak"

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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