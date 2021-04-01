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  3. Son dakika | Bakan Selçuk'tan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı açıklaması!

Son dakika | Bakan Selçuk'tan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı açıklaması!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini belirtti.

Son dakika | Bakan Selçuk'tan ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı açıklaması!

Son dakika haberi... 26 şehirdeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde cihaz veya internet erişimine ihtiyaç duyan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle Ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan flaş açıklamaya göre, "Eğitimde Kontrollü Normalleşme" döneminde öğrenciler, koşullar doğrultusunda okullarına kavuşurken tablet bilgisayar seti dağıtımları da artarak sürüyor.

22 Mart Pazartesi gününden bu zamana kadar 25 GB internet paketi bulunan 27 bin 445 tablet bilgisayar daha öğrencilere gönderildi.

Uzaktan eğitim sürecinde cihaz ya da internet erişimi gereksinimi olan tüm öğrenciler için başlatılan tablet dağıtımlarında 500 bin adet olarak konulan ilk hedefle ocak ayı verileri aşılarak 700 bine yakın öğrenciye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitimde Fırsat Adaleti' parolasıyla daha çok öğrenciye ulaşmak için dağıtımları sürdürüyor.

10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında bakanlık tarafından tedarik edilen 27 bin 445 cihazın sevkiyatına başlandı. Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 18 bin 764'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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