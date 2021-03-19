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  3. Son dakika| Bakan Soylu acı olayı duyurdu! Yunanlıların göçmenlere yönelik vahşeti ortaya çıktı

Son dakika| Bakan Soylu acı olayı duyurdu! Yunanlıların göçmenlere yönelik vahşeti ortaya çıktı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin 7 göçmeni darp ettikten sonra eşyalarını aldığını ifade ederek daha sonra bu göçmenlerin ellerinin plastik kelepçe ile bağlanıp denize atıldığını söyledi. Soylu, 2 göçmenin canlı kurtarıldığını, bir göçmenin ise cansız bedeninin bulunduğunu kaydetti.

Son dakika haberi... Göçmenleri denizde ölüme terk etmekten çekinmeyen Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri bir kez daha göçmenlerin canını hiçe saydı. Söz konusu olaya ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu," Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı." dedi.

Türk Sahil Güvenliğinin saat 02.55'te 2 göçmeni sağ olarak kurtardığını belirten Bakan Soylu, bir göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kayıp olan mültecileri arama çalışmalarını sürdüğünü kaydetti. 

Son dakika| Bakan Soylu acı olayı duyurdu! Yunanlıların göçmenlere yönelik vahşeti ortaya çıktı

Tayfun Altuntaş
Editör
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