Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi"