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  3. Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada "Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terör örgütü mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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